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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف طورت الحكومة المصرية المحميات الطبيعية لاستغلالها في السياحة البيئية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:01 ص
محمية طبيعية
محمية طبيعية
إيمان عامر
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هناك مجموعة من المشاكل التي تواجه محميات مصر الطبيعية والتي كان تستلزم وقفة من المسؤولين تجاه ما يتم بحق تلك الكنوز المصرية والعالمية، باعتبارها تراث ثقافي وبيئي عالمي؛ وهو ما أدركته وزارة البيئة، حيث عملت على تطوير هذه المحميات لتحقيق الإستغلال الأمثل لها والحفاظ على الهوية البيئية لهذه المناطق والتوازن البيئي.


◄ المحميات الطبيعية المصرية في أرقام

وتضم مصر 30 محمية طبيعية حتى 2012 بنسبة تزيد على 15% من إجمالي مساحة الدولة؛ ولأهمية هذه المحميات على البيئة عكفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة على تطوير هذه المحميات؛ والمواقع الجغرافية الهامة؛ منها تنفيذ 10 مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء ووادي الريان؛ وتطوير 16 ورشة فخار بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان؛ و إنشاء سدين بمحمية وادي دجلة لمواجهة مخاطر السيول؛ والانتهاء من مشروع تطهير الألغام والحماية من مخاطر السيول بمحمية نبق؛ والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال؛ وتطوير مركز لمشاهدة الطيور بمحطات الأكسدة بشرم الشيخ؛ وهو ما أدى لزيادة عدد زوار المحميات من 2018 وحتى ديسمبر 2020 ما يقارب (1.1 مليون) زائر؛ وهو ما حقق إيراد يزيد على 47 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020.
 

◄ المحميات لها طبيعة وحساسية

وفِي هذا الشأن يوضح الدكتور حسام محرم، مستشار وزير البيئة السابق، لـ«الدستور» إن المحميات في مصر لها طبيعة وحساسية خاصة لقرب معظمها من الحدود المصرية مع دول أخرى وهو ما يمثل قضية أمن قومي، لكن هناك الكثير أيضًا يمكن استغلاله اقتصاديًا وتشجيع السياحة البيئة، خاصة أن المحميات في مصر حباها الله بتنوع جيولوجي ونباتي وحيواني نادر.

ولفت إلى أن وزارة البيئة عملت خلال 2019 على تنفيذ خطة طموحة لحماية وصون المحميات الطبيعية التي يبلغ عددها 30 محمية طبيعية بنسبة 15%؜ من مساحة مصر، وتشجيع وتطوير السياحة البيئية، جاء نتيجتها أن بلغ عدد زوار المحميات خلال 2019 ما يزيد على 304164 زائرا، 111514 زائرا مصريا، و211810 زائرين أجنبيين.

وكان هدف وزارة البيئة الوصول بالمحميات وبإدارتها إلى المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتنوعها البيولوجي، مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية.


◄ مصر لديها أفضل المحميات على مستوى العالم

في ذات السياق أوضحت دكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب أن مصر لديها أفضل المحميات على مستوى العالم وعلى سبيل المثال لا الحصر الغابة المتحجرة والتي تعتبر أثر جيولوجي نادر على مستوى العالم كله فتاريخ المحمية يعود لـ35 مليون عام وبها 30 نوعا من النباتات المتحجرة النادرة، لكن ما تعرضت له من إهمال وتعد على مساحتها يعد جريمة في حق الأجيال القادمة والطبيعة.

أيضًا لدينا في محمية وادي الجمال، حيوان الدونجو الذي لا يوجد منه غير 25 حيوانًا، فقط، في العالم كله ومهدد بالأنقراض وهو كائن بحري يشبه الفيل، ولم يستغل حتى الآن، بتنظيم رحلات لرؤية هذا الجمال.


◄ مخطط عمراني لـ"الغرقانة" يتوافق مع البيئة

وأوضحت عضو مجلس النواب سابقاً أن وزارة البيئة قامت مؤخرًا بإعداد مخطط عمراني وتصميمات معمارية متوافقة بيئيا واجتماعيا وثقافيا لمنطقة قرية الغرقانة البدوية مع الانتهاء من تنفيذ 90% من مشروع تطهير الألغام، إضافة إلى رفع كفاءة خدمات الزوار والبنيّة الأساسية وتمهيد المدقات المؤدية لأماكن الزيارة الرئيسية بالمحمية باستخدام مواد طبيعية وصديقة للبيئة تتماشى مع طبيعة المحمية مع إضافة علامات إرشادية ومعلوماتية ومظلات.

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