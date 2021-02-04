في اليوم العالمي للسرطان.. أسبابه وطرق الوقاية

- السنّ



العادات:



التدخين.



شرب الكحول



التعرض لأشعة الشمس بكثرة:



التاريخ العائلي:



الوضع الصحي العام:



البيئة المعيشية:



علاج السرطان



يحتفل العالم اليوم 4 فبراير من كل عام، باليوم العالمي لمكافحة السرطان، الذي أطلقته الأمم المتحدة، بهدف حشد الدعم العالمي تجاه هذا المرض الخبيث، لتوعية المصابين بطرق علاجه، والسرطان ينمو بشكل غير طبيعي في الخلايا بدون رقابة ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة سليمة في الجسم، وهو قادر على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.وحسب موقع "Wabteb" يعرض أسباب الإصابة بمرض السرطان وطرق الوقايه منه.ومن أبرز الأعراض التي يشعر بها مريض السرطان.- ارتفاع درجة الحرارة.- ظهور كتلة أو تضخّم يمكن تحسسها تحت الجلد.- تغيرات في وزن الجسم، تشمل ارتفاعا أو انخفاضا غير مقصودين في وزن الجسم.- تغيرات على سطح الجلد، مثل ظهور اللون الأصفر، أو بقع حمراء في الجلد.- الجروح لا تلتئم.- سعال مستمر.- بحّة في الصوت.- صعوبة في البلع.- صعوبة أو عسر في الهضم أو الشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام.- أسباب الإصابة بأمراض السرطان.العوامل المعروف أنها تزيد احتمال الإصابة بمرض السرطان تشمل:تطور السرطان يمكن أن يستغرق عدة عقود، وهذا هو السبب في إن تشخيص السرطان لدى معظم الناس يتم بعد تجاوزهم سن الـ 55 عاما.من المعروف أن أنماط حياة معينة قد تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان.من أكثر الأشياء خطورة هو التدخين حيث يسبب السرطان بشكل كبير.تناول الكحول أيضا من العوامل التي تسبب زيادة احتمالية الإصابة بأمراض السرطان.يسبب الإصابة بحروق شمس متعددة مصحوبة بظهور نَفطات (نَفطَة - فقاعة مملوءة بسائل تظهر في الطبقات العليا للجلد).- ممارسة الجنس بدون وسائل واقيةنحو 10% فقط من جميع حالات السرطان تحدث على أساس وراثي.بعض الأمراض المزمنة، مثل التهاب القولون يمكن أن يزيد كثيرًا من احتمال الإصابة بأنواع معينة من السرطان.البيئة التي نعيش فيها قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان.يتشكل علاج السرطان من علاجات متنوعة كما أن خيارات علاج السرطان تتعلق بعدة عوامل، مثل نوع ومرحلة السرطان، الوضع الصحي العام، إضافة إلى ما يفضّله المريض نفسه.