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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في اليوم العالمي للسرطان.. أسبابه وطرق الوقاية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:23 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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يحتفل العالم اليوم 4 فبراير من كل عام، باليوم العالمي لمكافحة السرطان، الذي أطلقته الأمم المتحدة، بهدف حشد الدعم العالمي تجاه هذا المرض الخبيث، لتوعية المصابين بطرق علاجه، والسرطان ينمو بشكل غير طبيعي في الخلايا بدون رقابة ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة سليمة في الجسم، وهو قادر على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

وحسب موقع "Wabteb" يعرض أسباب الإصابة بمرض السرطان وطرق الوقايه منه.

ومن أبرز الأعراض التي يشعر بها مريض السرطان.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- ظهور كتلة أو تضخّم يمكن تحسسها تحت الجلد.

- تغيرات في وزن الجسم، تشمل ارتفاعا أو انخفاضا غير مقصودين في وزن الجسم.

- تغيرات على سطح الجلد، مثل ظهور اللون الأصفر، أو بقع حمراء في الجلد.

- الجروح لا تلتئم.

- سعال مستمر.

- بحّة في الصوت.

- صعوبة في البلع.

- صعوبة أو عسر في الهضم أو الشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام.

- أسباب الإصابة بأمراض السرطان.

العوامل المعروف أنها تزيد احتمال الإصابة بمرض السرطان تشمل:

- السنّ
 تطور السرطان يمكن أن يستغرق عدة عقود، وهذا هو السبب في إن تشخيص السرطان لدى معظم الناس يتم بعد تجاوزهم سن الـ 55 عاما.

العادات:
من المعروف أن أنماط حياة معينة قد تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان.

التدخين.
من أكثر الأشياء خطورة هو التدخين حيث يسبب السرطان بشكل كبير.

شرب الكحول
تناول الكحول أيضا من العوامل التي تسبب زيادة احتمالية الإصابة بأمراض السرطان.

التعرض لأشعة الشمس بكثرة:
يسبب الإصابة بحروق شمس متعددة مصحوبة بظهور نَفطات (نَفطَة - فقاعة مملوءة بسائل تظهر في الطبقات العليا للجلد).

- ممارسة الجنس بدون وسائل واقية

التاريخ العائلي:

نحو 10% فقط من جميع حالات السرطان تحدث على أساس وراثي.

الوضع الصحي العام:

بعض الأمراض المزمنة، مثل التهاب القولون يمكن أن يزيد كثيرًا من احتمال الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

البيئة المعيشية:
البيئة التي نعيش فيها قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان.

علاج السرطان
يتشكل علاج السرطان من علاجات متنوعة كما أن خيارات علاج السرطان تتعلق بعدة عوامل، مثل نوع ومرحلة السرطان، الوضع الصحي العام، إضافة إلى ما يفضّله المريض نفسه.

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