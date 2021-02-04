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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استعدادات لتلقيح النخيل بعد ظهور «بشاير الطلع» بالوادي الجديد

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:51 ص
جريدة الدستور
محمد مهدي
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تعد زراعة النخيل من أهم المقاومات الاقتصادية بمحافظة الوادي الجديد، حيث يعتمد الأهالي على زراعة النخيل بالمزارع الخاصة بهم كمحصول استراتيجي يحتل المرتبة الأولي في الزراعة.

وأكد المهندس يوسف سيد، من أبناء مركز الداخلة، أن ظهور بشاير أكواز الطلع بدأ في مزرعته والكائنة بمدينة موط، ليتم تلقيحها عن طريق المزارعين أو يتم تلقيحها تلقائيا عن طريق التلقيح الريحي حيث يتم التلاقح خلاله عبر حبوب اللقاح التي تنشرها الرياح، إذ أن العملية تحصل بمجرد وصول حبة طلع إلى ميسم الزهرة، حيث تتطاير اللقاحات الذكورية لتتجانس "ربانيا" مع اللقاحات الانثوية وتعتبر عملية التلقيح من أهم العمليات الأساسية للحصول على إنتاج وفير.

من جهته أكد الدكتور يوسف دياب، الباحث بمركز بحوث الصحراء بمحافظة الوادي الجديد، أن عميلة التلقيح تكون في فصل الربيع عادة في شهر مارس من كلّ سنة، ومن الممكن أن يكون منذ أواخر شهر فبراير ويمتدّ حتى أوائل شهر مايو، وذلك بحسب الظروف المناخية.

وقد نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، دورة تدريبية بالتعاون مع منظمة " الفاو" لتدريب نحو 50 شابا من مزارعي النخيل، وذلك لصقل مهاراتهم في طرق تلقيح النخيل والاهتمام بشكل عام بأشجار النخيل في كافة المراحل

الجدير بالذكر أن عدد النخيل بمحافظة الوادي الجديد، يتخطى 3 مليون نخله بمراكز المحافظة الخمس، ويعد من أشهي وأطعم المأكولات الصحية والتي تعالج بعض الأمراض المنتشرة حاليا كمقوي مناعي قوي وفعال

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