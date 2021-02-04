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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قيادي سابق بالنهضة: الإسلام السياسي بقيادة الإخوان خسر كل معاركه

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:30 ص
محمد الحبيب الأسود
محمد الحبيب الأسود
أمينة ذكى
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كشف محمد الحبيب الأسود، القيادي السابق بحركة النهضة التونسية، في تصريحات لـ "الدستور"، أهداف رئيس الحركة راشد الغنوشي وجماعة الإخوان في تونس، وقال أن جماعة الاخوان تحاول الانتقام من الأنظمة التي قهرتهم ومن الشعوب التي لم تساندهم في محنتهم وفقا لهم، وهذه حقيقة ما جرى ويجري الآن في سوريا واليمن والعراق والأردن وليبيا والمغرب وتونس، فقد خسروا كل معاركهم.

وأضاف القيادي السابق بحركة النهضة التونسية، يوما بعد يوم يتأكد للباحث عن الحقيقة أن التنظيمات الإخوانية وروافدها ليس لهم وطن فيشعرون بالذنب حين يبيعونه، فالوطن عندهم حسب منظريهم، حفنة من تراب عفن، لا تستحق منهم التضحية، ولذلك لم يقدروا على قيادة ثورة شعبية، أو بناء دولة وطنية، وتابع الغنوشي انتهى فكريا وعقائديا وأخلاقيا وسياسيا، وخروجه إلى مزبلة التاريخ أو إلى المحاسبة والسجن، أصبح وشيكا كما أن دوره ودور حزبه وكذا دور التنظيمات الإخوانية قد استنفد أغراضه لدى مشغليهم من أجهزة مخابرات القوى النافذة في العالم، ولم يعد لهم شيء يقدمونه، الإسلام السياسي الذي يقوده التنظيم الدولي للإخوان خسر كل معاركه بدءا بالقيم والأخلاق إلى السياسي وقيادة الدول.

وأكد "الأسود" أن الإخوان لا يتمتعون بصفات رجل الدولة المبدع القادر على صناعة الخير العام، ولكنهم يتمتعون بصفات أمير الجماعة القائد للقطيع، والتطورات الدولية ليست في صالح التنظيمات الإخوانية، فهم راحلون، مضيفا أن الغنوشي يريد نظاما برلمانيا مطلقا حتى يتمكن، وإذا تمكن فسيذهب إلى نظام رئاسي مطلق على طريقة أردوغان في تركيا، وعندئذ سيكون له جهاز أمني معلن خاص يحميه ويتتبع معارضيه، ولكن لتونس شعبا يفديها، وربّا يحميها، وما العملاء إلا متاع في مزبلة التاريخ.

وأشار القيادي السابق، إلى أن راشد الغنوشي وصل إلى كرسي رئاسة البرلمان التونسي زورا بعد تحالفه مع الفساد، ومارس الفساد السياسي من أظهر أبوابه حين جمع وخلط بين رئاسة "حزب النهضة" ورئاسة البرلمان.

وحول تصريح الغنوشي الأخير بأن دور الرئيس التونسي قيس سعيد رمزي، قال "الأسود": "لقد عبر الغنوشي من خلال هذه التصريحات برغبته في تحويل النظام السياسي الحالي إلى نظام برلماني مطلق، مطمئنا نفسه وحزبه بالفوز بالمرتبة الأولى، فيكون الناطق في توجيه الدولة وسياستها وتركيعها كليا لرغباته في اتجاه التمكين له، كما كان له ذلك في "حركة النهضة" حين انفرد بسلطة القرار، ورذل المؤسسات، وهمش القيادات، وجمع في يده نفوذ السلطة والمال".

واستطرد أصبح "الغنوشي" يرى نفسه الحاكم بأمره على أنقاض فقر الدولة وإفلاسها وشقاء أفراد الشعب وبؤسهم بوجود، وهو في ذلك يسير على خطى أردوغان في تركيا لبسط نفوذه، وجمع كل السلطات الحزبية والحكومية في يده، كما أن النظام الرئاسي المطلق حلم راود أردوغان لسنين طويلة، فاستعمل الديمقراطية والنظام البرلماني ليلج إلى السلطة، ولم يكن من السهل تحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسوي مطلق كما يشتهيه أردوغان، ولم يحدث ذلك إلا بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة 2016.

كما طالب "الأسود" الغنوشي بترك رئاسة البرلمان التونسي، وقال لـ "الدستور" أن الغنوشي تحالف مع الفساد لينال رئاسة البرلمان رمز الديمقراطية في البلاد، وتابع منذ تولى الغنوشي، وتونس تغرق يوما بعد يوم، في وحل الفقر والإفلاس واهتراء الأوضاع الاجتماعية، وتغلغل الأجنبي بمخابراته وحشوده من العملاء، للاستيلاء على السيادة والثروة.

وحول الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها الشارع التونسي، قال إن ما يحدث اليوم في تونس من نهب وتخريب على يد جيل من الشباب تربى في ظل حكمكم، ظاهره انفلات أمني، وباطنه انتفاضة عليك وعلى حلفائك الفاسدين، وعلى نظام الحيف والفساد الذي أسستموه بمعية أدعياء سياسة وتجار دين، مضيفا إن الأحداث التي يشهدها الشارع التونسي اليوم، وما يصاحبها من عنف وحرق ونهب وتخريب، شبيهة بتلك التي وقعت في أواخر أيام حكم بن علي وفساده واستبداده، وانتهت بخلعه وهروبه.

وحول حركة النهضة الاخوانية، قال إن " المؤتمر العاشر لـ"حركة النهضة" 2016، كان عنوانه التحول والتجديد والتشبيب، إلا أن شيئا لم يتغير في هرم التنظيم، بل يوما بعد يوم تتسع دائرة الشباب والقيادات المنسحبين والمستقيلين من المراكز القيادية في الحركة أو من التنظيم كله، ولم يؤثر ذلك قيد أنملة في هيمنة راشد على الحركة وتوجهاتها منذ ما يناهز الـ40 سنة، واستمرت هيمنته على التنظيم بمكتب تنفيذي أصر بكل شراسة على أن يعيّنه هو بنفسه، وبمجلس شورى ثلث أعضائه معيّنين من طرفه تحت عنوان انتخاب الثلثين للثلث، ورغم الديمقراطية الصورية التي يدعيه أعضاء مجلس الشورى، فقد انفرد الغنوشي بسلطة القرار، وبرئاسة أبدية كما أرادها له قادته من خارج البلاد، الذين جعلوا منه الشخصية الوحيدة التي تحمل هوية الحركة، والشخصية الوحيدة التي لها حضور دولي وسمعة عالمية تمثل التنظيم، بحيث إن ذهب راشد، ذهبت "حركة النهضة".

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