بعد الإدانة دولية لقمع احتجاجات.. تركيا: لا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا

قالت الخارجية التركية اليوم الخميس، إنه لا يحق لأي جهة التدخل في شؤون بلدهم الداخلية (بخصوص أحداث جامعة بوجازيتشي).يأتي هذا فيما أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انتهاكات الشرطة التركية بحق طلاب جامعة بوجازيتشي، في الأحداث التي اندلعت في حي قوجه إيلي بإسطنبول، واحتجّ الطلاب على قرار رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، بتعيين عضو حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، رئيسًا للجامعة.وأصدر المفوّض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، بيانًا بشأن احتجاجات بوغازيتشي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، قائلًا: «ندعو إلى الإفراج الفوري عن الطلاب والمتظاهرين المعتقلين لمشاركتهم في مظاهرات سلمية، وندعو الشرطة إلى إنهاء استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين السلميين».