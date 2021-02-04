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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ختام فعاليات المسرح المتنقل في الطور بجنوب سيناء

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:22 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، فعاليات قافلة المسرح المتنقل، والذى يستهدف مجابهة الفكر المتطرف وبناء الوعى الإنسانى للنشء والشباب القادر على التفكير والإختلاف خاصة بالقرى والوديان النائية والمحرومة ثقافيًا.

حضر فعاليات الختام رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والشيخ غريب حسان، عضو مجلس النواب السابق، برفقة أحمد مروان، رئيس القرية ومدير عام الإقليم ومدير عام الثقافة بجنوب سيناء، ولفيف من مشايخ وعواقل البدو وحشد من أبناء قرية الجبيل.

بدأت فعاليات الختام بما تيسر من القرآن الكريم للموهوب عبد الرحمن حسين، أعقبها السلام الوطنى ثم فعاليات الحفل التى استُهلت بباقة من العروض الفنية لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء بقيادة الفنان أسامة زين العابدين، والتي قدمت خلالها العديد من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور منها «يا حبيبتى يا مصر، جنوب سيناء زي سفينة، على الربابة بغني»، تألق خلالها المواهب الشابة رحمة وعبد الرحمن والسيد معاطي.

كما سلم رئيس إقليم القناة وسيناء درع الهيئة للشيخ غريب حسان، عضو مجلس النواب السابق وشيخ الصيادين بقرية الجبيل.

اختتمت الفعاليات بتصميم معرض نتاج ورشة الفنون التشكيلية تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحى مع مواهب القرية وتوزيع الجوائز العينية على الفائزين، وقدم على المسرح المتنقل عرض فنى تضمن عدد من الإسكتشات الفنية منها إسكتش «الشقة» كنتاج ورشة المواهب تدريب المخرج جمال مهران، وتقديم مواهب من قرية الجبيل.

جدير بالذكر أن قافلة المسرح المفتوح بمحافظة جنوب سيناء تتواصل بجميع برامجها الثقافية والفنية بدء من الأربعاء الماضي، بقرية وادى الطور حتى الجمعة 5 من فبراير.

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