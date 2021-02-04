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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. النواب الأمريكى يصوت على طرد نائبة متشددة موالية لترامب

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:37 ص
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
أمينة ذكى
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يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس على طرد نائبة جمهورية متشددة مؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب من لجان نيابية عدة.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي ستيني هوير، أمس الأربعاء: لقد تحدثت مع زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس كيفن مكارثي بشأن مارغوري تايلور غرين (46 عاما) التي انتخبت في نوفمبر نائبة عن ولاية جورجيا، ولكنها تؤمن بنظريات تآمرية تروج لها حركة "كيو أنون" اليمينية المتطرفة، وتردد مزاعم ترامب بأنه فاز بالانتخابات الرئاسية لكن الديمقراطيين "سرقوا الفوز منه".

وقال هوير في بيان: "من الواضح ألا بديل عن إجراء تصويت في مجلس النواب على قرار بطرد تايلور غرين من اللجان التي عينت فيها".

وعقدت لجنة القواعد في مجلس النواب اجتماعا، الأربعاء، لإعداد مشروع القرار الذي سيطرح على التصويت في جلسة عامة.

وقبل انتخابها، أبدت غرين إعجابها بتعليق على "فيسبوك" قال إن أسرع طريقة لكي تتوقف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن ممارسة صلاحياتها هي "رصاصة في الرأس"، وفقا لشبكة "سي إن إن".

كما كتبت من قبل أن حوادث إطلاق النار التي تحصل تكرارا في المدارس الأميركية "عمليات مدبرة هدفها تشديد القوانين التي ترعى حيازة الأسلحة النارية وحملها".

كما وضفها زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور ميتش ماكونيل، بأنها "سرطان للحزب الجمهوري" بسبب مواقفها النابعة من إيمانها بنظريات المؤامرة.

وقال ماكونيل إن "من يعتقد أنه ربما لم تتحطم طائرة فوق البنتاجون في 11 سبتمبر، وأن عمليات إطلاق النار المروعة في المدارس مدبرة مسبقا (...) هو شخص لا يعيش في العالم الحقيقي".

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