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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:29 ص
حادث تصادم ببنى سويف
حادث تصادم ببنى سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ملاكى بالقرب من مديرية الصحة بمدينة بنى سويف، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى هشام محمد فؤاد ومقيم بمدينة بني سويف وتم إيداعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم نقل عبدالرحمن طه محمد، ومقيم بحي الزهور بمدينة بني سويف، 37 سنة، وأبنائه أحمد، 17 عاما، وطه، 7 أعوام، مصابين بكدمات وسجحات، وتلقوا العلاج اللازم داخل قسم الاستقبال بالمستشفى.

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