تمرير مشاريع قوانين بالبرلمان.. أبرز التعديلات الدستورية بتركيا

قالت الكاتبة التركية نوراي باباجان إن التغييرات في الدستور التركي التي أشار إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تشمل سلطة الرئيس لتقديم مشاريع قوانين إلى البرلمان.وأضافت "باباجان"، في صحيفة "حريت"، أن التعديلات الأخرى على دستور البلاد تشمل تغييرات في المحكمة الدستورية وغيرها من الهيئات القضائية العليا، والقسم الرئاسي والبند الخاص بالحقوق والحريات.يأتي هذا فيما تحدث الرئيس التركي، في بيان غير متوقع يوم الإثنين، عن الحاجة إلى صياغة دستور جديد و"مدني" لتركيا، وفي إشارة إلى أن الدساتير الأخيرة في البلاد، التي تم سنهما في عامي 1961 و1982، تمت صياغتهما في أعقاب الانقلابات العسكرية، قال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) كان على استعداد لمناقشة دستور جديد.وألقى الشريك الأصغر لأردوغان في الائتلاف وزعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف دولت بهجلي، دعمه الكامل للفكرة، قائلًا إن الدستور الحالي يفشل في استيعاب النظام الرئاسي، الذي بدأ في انتخابات يونيو 2018.وتمت مناقشة فكرة الدستور المدني لأول مرة في المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية (MYK) واجتماعات مجلس الوزراء، حيث طرح وزير العدل عبد الحميد جول القضية كجزء من حزمة الإصلاح القضائي، وأضافت أن جول رحب بالتغييرات الدستورية المعلنة كجزء من الإصلاحات المتوخاة.وفي نوفمبر، أعلن أردوغان عن خطط حكومية لإجراء إصلاحات اقتصادية وقانونية شاملة لإعداد تركيا لانتخابات عام 2023.ويؤكد المحللون أن الحزم ستركز على حقوق الإنسان والعودة إلى عملية الاتحاد الأوروبي، التي توقفت في السنوات القليلة الماضية بسبب فشل تركيا في الامتثال للمعايير المطلوبة المتعلقة بالترشح إلى الاتحاد الأوروبي.