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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تخفف قواعد إصدار التأشيرات للمعارضة البيلاروسية

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:01 ص
زعيمة المعارضة البيلاروسية
زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا
وكالات
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ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية اليوم الخميس، أن برلين تعمل على تخفيف قواعد إصدار التأشيرات لرموز المعارضة المضطهدين في بيلاروس.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تستهدف ضحايا التعذيب المصابين بصدمات نفسية لتسهيل دخول المحتاجين للحماية وقبول "الأشخاص المضطهدين وأسرهم". وأصدرت ليتوانيا وبولندا بالفعل تأشيرات دخول لنشطاء المعارضة البيلاروسية.

وأشاد حزب الخضر باللوائح الألمانية الجديدة، معتبرا إياها "علامة متأخرة على التضامن مع الحركة الديمقراطية البيلاروسية".

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