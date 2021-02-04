ألمانيا تخفف قواعد إصدار التأشيرات للمعارضة البيلاروسية

ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية اليوم الخميس، أن برلين تعمل على تخفيف قواعد إصدار التأشيرات لرموز المعارضة المضطهدين في بيلاروس.وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تستهدف ضحايا التعذيب المصابين بصدمات نفسية لتسهيل دخول المحتاجين للحماية وقبول "الأشخاص المضطهدين وأسرهم". وأصدرت ليتوانيا وبولندا بالفعل تأشيرات دخول لنشطاء المعارضة البيلاروسية.وأشاد حزب الخضر باللوائح الألمانية الجديدة، معتبرا إياها "علامة متأخرة على التضامن مع الحركة الديمقراطية البيلاروسية".