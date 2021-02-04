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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا توافق على تقديم مساعدات مالية للتخفيف من تأثير الجائحة

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:14 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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وافقت الحكومة الألمانية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاءالخميس على تقديم مساعدات مالية لأصحاب الدخول المنخفضة ومنح إعفاءات ضريبية للشركات للتخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا.

ووافقت اللجنة الائتلافية الحكومية على الشروط بعد ما يقرب من خمس ساعات من النقاشات.

وبموجب تلك الخطوة ستتلقى العائلات دفعة إضافية لمرة واحدة بقيمة 150 يورو (180 دولارا). والعام الماضي، تلقت العائلات 300 يورو عن كل طفل لتحفيز الاستهلاك.

وسيحصل البالغون الذين يتلقون دعم الدخل الأساسي أيضا على منحة قدرها 150 يورو لمرة واحدة. وسيتم تمديد الوصول المبسط إلى دعم الدخل الأساسي حتى نهاية عام 2021 للموظفين العاملين لحسابهم الخاص وذوي الدخل المنخفض الذين يجدون أنفسهم فجأة في حاجة.

ولن تتطلب المساعدات ميزانية تكميلية، وفقا لمسؤولي الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

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