جنرال موتورز كوريا.. تخفض إنتاج السيارات للنصف من الأسبوع المقبل

أعلنت شركة جنرال موتورز كوريا، الوحدة الكورية الجنوبية لشركة جنرال موتورز، اليوم الخميس أنها ستخفض إنتاج السيارات بمقدار النصف في أحد مصانعها الثلاثة بدءا من الأسبوع المقبل بسبب نقص رقائق أشباه الموصلات.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن تخفيض الإنتاج المخطط لشركة جنرال موتورز كوريا يتماشى مع قرار جنرال موتورز الأم الأمريكية بخفض الإنتاج في مصانعها المحلية والخارجية.ويأتي ذلك التخفيض في الإنتاج وسط تخفيض إضافي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.وباعت الشركة بشكل إجمالي 368 ألفا و453 سيارة في 2020، بانخفاض بنسبة 12% عن 417 ألفا و226 سيارة قبل عام، وسط تأثيرات الجائحة.