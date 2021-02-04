«فاو- فولكسفاجن» تسجل مبيعات قوية للسيارات فى يناير

سجلت شركة فاو- فولكسفاجن المحدودة للسيارات، وهي مشروع مشترك لسيارات الركاب بين شركة مجموعة فاو الصينية المحدودة وشركة فولكسفاجن أيه جي، سجلت مبيعات قوية للسيارات في يناير.وارتفعت مبيعاتها من المركبات بنسبة 27.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 241587 وحدة الشهر الماضي. ومن بين إجمالي المبيعات، باعت علامة فولكسفاجن 140499 وحدة، بينما وصل حجم المبيعات من علامتي أودي وجيتا إلى 86888 وحدة و14200 وحدة على التوالي، وفق ما ذكرت الشركة.وتحولت فاو- فولكسفاجن التي تأسست في عام 1991 إلى أحد أكثر المنتجين بيعا لسيارات الركاب في أكبر سوق للسيارات في العالم. وتمتلك الشركة المصنعة للسيارات حاليا خمس قواعد للإنتاج في أنحاء الصين.