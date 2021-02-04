رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«فاو- فولكسفاجن» تسجل مبيعات قوية للسيارات فى يناير

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:46 ص
فاو فولكسفاجن
فاو فولكسفاجن
وكالات
طباعة
سجلت شركة فاو- فولكسفاجن المحدودة للسيارات، وهي مشروع مشترك لسيارات الركاب بين شركة مجموعة فاو الصينية المحدودة وشركة فولكسفاجن أيه جي، سجلت مبيعات قوية للسيارات في يناير.

وارتفعت مبيعاتها من المركبات بنسبة 27.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 241587 وحدة الشهر الماضي. ومن بين إجمالي المبيعات، باعت علامة فولكسفاجن 140499 وحدة، بينما وصل حجم المبيعات من علامتي أودي وجيتا إلى 86888 وحدة و14200 وحدة على التوالي، وفق ما ذكرت الشركة.

وتحولت فاو- فولكسفاجن التي تأسست في عام 1991 إلى أحد أكثر المنتجين بيعا لسيارات الركاب في أكبر سوق للسيارات في العالم. وتمتلك الشركة المصنعة للسيارات حاليا خمس قواعد للإنتاج في أنحاء الصين.

موضوعات متعلقة

السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021 وأسباب تأخرها

الصور

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

مشرعون أمريكيون يطلبون حرمان الصين من استضافة الألعاب الأولمبية

برشلونة يحبط مفاجأة غرناطة ويتأهل للمربع الذهبى بكأس ملك إسبانيا

لينجارد يحرز هدفين فى مباراته الأولى مع وست هام

أيام زمان

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة يوضح أهمية صالون الشباب.. ودور الفن في مقاومة الإرهاب (حوار)

«يوم الكاريكاتير المصري».. 145 رساما يمثلون 35 دولة يشاركون بـ«يعقوب صنوع»

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

«ملفات الماضى».. رواية جديدة للكاتب أحمد شرف