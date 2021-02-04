تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا فى الصين

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن الصين سجلت أمس 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 25 في اليوم السابق.وقالت اللجنة الوطنية للصحة، في بيان، إن من بين الحالات الجديدة 17 حالة محلية.وبلغ عدد الإصابات الجديدة بدون أعراض 12 حالة دون تغير عن اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89649 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.