واشنطن: نراقب عن كثب المظاهرات فى تركيا

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب المظاهرات السلمية التي تشهدها تركيا احتجاجا على تعيين رئيس جديد لإحدى أبرز جامعات اسطنبول من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقالت الخارجية في بيان اليوم الخميس: "نشعر بالقلق إزاء اعتقال الطلاب وغيرهم من المتظاهرين".وأضافت: "حرية التعبير، حتى الكلام الذي قد يجده البعض غير مريح، هي عنصر حاسم في ديمقراطية نشطة وفعالة ويجب حمايتها".وتابعت: "تعتمد المجتمعات المسالمة والمزدهرة والشاملة على التدفق الحر للمعلومات والأفكار".وقالت: "تعطي الولايات المتحدة الأولوية لحماية حقوق الإنسان وتقف جنبا إلى جنب مع أولئك الذين يناضلون من أجل حرياتهم الديمقراطية الأساسية".