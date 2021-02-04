وفاة الأمير السعودى مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز

توفي فجر يوم الخميس، الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.جاء نبأ وفاة الأمير مشهور، بحسب ما أعلن أخواه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وعبدالله بن مساعد، وأمراء سعوديون آخرون.وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على موقع "تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا".وقال الأمير عبدالله بن مساعد في تغريدة له: "اللهم اغفر لأخي مشهور وارحمه وأسكنه الجنة، لم أعرف أطيب منه قلبًا وأنقى منه سريرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".بدوره، كتب الأمير محمد بن سلطان آل سعود، في تغريدة له: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم واغفر للأمير مشهور بن مساعد وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك، واجعل ما أصابه أجرا وتكفيرا وطهورا".