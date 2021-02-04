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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأفريقى: نكافح للحصول على حصتنا من لقاح كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:14 ص
ناليدي باندور
ناليدي باندور
وكالات
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أكدت رئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور اليوم أن افريقيا تكافح من أجل ضمان حصول دولها على حصتها العادلة من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وشددت باندور في كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على ضرورة حصول القارة السمراء على حصتها العادلة من لقاحات كورونا، مشيرة إلى أنه من المفارقة المؤلمة أن بعض التجارب السريرية لهذه اللقاحات أجريت في أفريقيا.

وقالت: "في الوقت الذي أجريت فيه بعض التجارب السريرية لهذه اللقاحات في أفريقيا إلا أننا نكافح الآن من أجل الحصول عليها لشعوبنا".

وأوضحت أن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يجتمع في سياق المعركة العالمية ضد جائحة فيروس كورونا المستجد التي كانت لها آثار وخيمة على دول القارة.

بدوره قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي في كلمته خلال الدورة إن جائحة كورونا فرضت نفسها علينا كما هو الحال في بقية العالم، مفيدا أنه في مواجهة هذا الوباء وضع الاتحاد الأفريقي في وقت مبكر من خلال المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها استراتيجية تركز على التنسيق الفعال بين الدول وتعبئة أفريقيا وإنشاء صندوق لمكافحة فيروس كورونا واقتناء المعدات الطبية وتخفيف العواقب الاقتصادية على دول القارة والدعوة للإعفاء أو حتى إلغاء الديون.

وأكد فقي أن التحدي الحالي هو الحصول على اللقاحات، مبينا أن المفوضية الأفريقية تسعى بمساعدة الشركاء للحصول على كمية كافية من اللقاحات لضمان تطعيم أكثر من 30% من السكان بنهاية هذا العام.

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