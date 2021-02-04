التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

يدخل فريق الأهلى اليوم الخميس أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها أبطال القارات المختلفة، بالإضافة إلى فريق الدحيل بطل الدوري القطري الدولة المستضيفة للبطولة العالمية.ويفتتح الأهلى أولى مبارياته بمواجهة قوية مع الدحيل القطري في المباراة المقررة الساعة السابعة ونصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة العاصمة القطرية.ويحتار موسيماني المدير الفني للأهلي بالتشكيل الذي سوف يدفع به من أجل مواجهة الدحيل في المباراة الأولى بكأس العالم للأندية وسط اختلاف كبير حول التشكيل الرئيسي.ولكن من المتوقع أن يدفع موسيماني المدير الفني للأهلي بتشكيل مكون من العديد من اللاعبين الذين يمتلكون القوة والسرعة من أجل مواجهة الفريق القطري، ومن المقرر أن يأتي تشكيل الأهلي كالآتي:محمد الشناويعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانيعمرو السولية وديانجومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحاتوالتر بواليا