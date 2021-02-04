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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:09 ص
فريق الأهلى
فريق الأهلى
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يدخل فريق الأهلى اليوم الخميس أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها أبطال القارات المختلفة، بالإضافة إلى فريق الدحيل بطل الدوري القطري الدولة المستضيفة للبطولة العالمية.

ويفتتح الأهلى أولى مبارياته بمواجهة قوية مع الدحيل القطري في المباراة المقررة الساعة السابعة ونصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة العاصمة القطرية.

ويحتار موسيماني المدير الفني للأهلي بالتشكيل الذي سوف يدفع به من أجل مواجهة الدحيل في المباراة الأولى بكأس العالم للأندية وسط اختلاف كبير حول التشكيل الرئيسي.

ولكن من المتوقع أن يدفع موسيماني المدير الفني للأهلي بتشكيل مكون من العديد من اللاعبين الذين يمتلكون القوة والسرعة من أجل مواجهة الفريق القطري، ومن المقرر أن يأتي تشكيل الأهلي كالآتي:

محمد الشناوي
علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني
عمرو السولية وديانج
ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات
والتر بواليا

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