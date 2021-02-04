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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:18 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 79762 منذ بدء تفشي الوباء.

وأضافت أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1448 حالة.

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