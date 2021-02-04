البرازيل تسجل 56 ألف إصابة جديدة بكورونا
الخميس 04/فبراير/2021 - 02:55 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 56002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1254 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 ملايين و339 ألفًا و420 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 227563.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 ملايين و339 ألفًا و420 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 227563.