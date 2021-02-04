نحو 11 ألفا من سكان هونج كونج هاجروا لتايوان فى 2020

سجلت تايوان وفود قرابة 11 ألف شخص من هونج كونج للعيش على أراضيها عام 2020.وأوضحت وكالة الهجرة التايوانية أنه حصل 10813 من سكان هونج كونج على تصاريح إقامة قصيرة الأمد في الجزيرة عام 2020، أي ما يعادل حوالي ضعف العدد في العام السابق (5858 شخصا).وأفادت صحيفة "ليبرتي تايمز" التايوانية، بأن عدد سكان هونج كونج الذين يصلون إلى الجزيرة سيكون أعلى لو لم تتم إعاقة هذه الحركة، بسبب القيود الحدودية المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.