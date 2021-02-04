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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نحو 11 ألفا من سكان هونج كونج هاجروا لتايوان فى 2020

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:15 ص
سكان هونج كونج
سكان هونج كونج
وكالات
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سجلت تايوان وفود قرابة 11 ألف شخص من هونج كونج للعيش على أراضيها عام 2020.

وأوضحت وكالة الهجرة التايوانية أنه حصل 10813 من سكان هونج كونج على تصاريح إقامة قصيرة الأمد في الجزيرة عام 2020، أي ما يعادل حوالي ضعف العدد في العام السابق (5858 شخصا).

وأفادت صحيفة "ليبرتي تايمز" التايوانية، بأن عدد سكان هونج كونج الذين يصلون إلى الجزيرة سيكون أعلى لو لم تتم إعاقة هذه الحركة، بسبب القيود الحدودية المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

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