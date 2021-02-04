واشنطن: سياستنا تجاه مبدأ «صين واحدة» لم تتغير

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن موقف الولايات المتحدة تجاه مبدأ "صين واحدة" وتايوان لم يتغير.وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي اعتيادي عما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تدعم هذه السياسة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "نعم.. سياستنا لم تتغير".وكان بيان أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن في 23 يناير، تضمن دعما قويا لتايوان في مواجهة الضغط العسكري من الصين، لكنه لم يتطرق إلى السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة منذ أمد بعيد تجاه الجزيرة.