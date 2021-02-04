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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جيش ميانمار يأمر بحجب «فيسبوك» وسط دعوات للعصيان المدنى

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:41 ص
جيش ميانمار
جيش ميانمار
وكالات
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أمر جيش ميانمار شركات الاتصالات المحلية بحجب موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مؤقتا، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني منذ انقلاب يوم الإثنين.

وأبلغت وزارة النقل والاتصالات شركات الاتصالات في إشعار ليل الأربعاءالخميس بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى قبل منتصف ليل السابع من فبراير.

وذكر الإشعار أن ذلك الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد، وانتشرت سريعا منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى العصيان المدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة، بمن فيهم الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سو تشي، في عمليات مداهمة صباح الإثنين الماضي.

وقالت الأمم المتحدة مساء الأربعاء إنها لم تتلق بعد أي تحديث مباشر بشأن وضع أون سان سو تشي والمعتقلين الآخرين.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة قلقة للغاية بشأن سلامتهم، وقوبل استيلاء الجيش على السلطة بإدانات دولية ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين.

واحتُجزت أون سان سو تشي في العاصمة نايبيداو مع الرئيس المخلوع وين مينت وأعضاء آخرين في الحكومة.

وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة بالادعاء على نطاق واسع بتزوير أصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر الماضي، رغم أنه لم يقدم أي دليل مباشر.

وشهدت تلك الانتخابات فوزًا ساحقًا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها أون سان سو تشي.

وبعد توليه السلطة، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وسلم السيطرة على البلاد إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونج هلاينج الذي أعلن أعضاء حكومته الجدد في وقت متأخر من يوم الاثنين.

ووعد الجيش بإجراء انتخابات في غضون عام، لكن محللين يستبعدون ذلك.

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