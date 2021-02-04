رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مشرعون أمريكيون يطلبون حرمان الصين من استضافة الألعاب الأولمبية

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:55 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
وكالات
طباعة
قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار يدعو اللجنة الأولمبية الدولية لأن تحرم الصين من استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 بسبب "انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان".

ومشروع القرار الذي قدّمه سبعة سناتورات جمهوريين يدعو اللجنة الأولمبية الدولية إلى منح شرف تنظيم هذه المنافسة إلى دولة تولّي أهمية أكبر للقيم التي تدافع عنها الحركة الأولمبية.

وقال أحد معدّي مشروع القرار السناتور عن ولاية فلوريدا ريك سكوت إنّ "الصين ترتكب إبادة جماعية ضد الأويغور في شينجيانغ وتقيّد حقوق الانسان في هونغ كونغ وتهدّد تايوان".

وأتى طرح مشروع القرار بالتوازي مع مبادرة أطلقتها حوالى 180 منظمة، بينها خصوصًا "المؤتمر العالمي للأويغور"، دعت فيها إلى مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2022.

وكتبت المنظّمات في رسالة مفتوحة أنّه منذ حصلت الصين على حقّ استضافة الألعاب الأولمبية في 2015، "انخرط الرئيس شي جينبينغ في قمع لا هوادة فيه لحقوق الإنسان والحريات".

وفي بيان تلقّته وكالة فرانس برس، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنّ المخاوف التي أثارتها المنظمات غير الحكومية "كانت ولا تزال موضع بحث مع الحكومة والسلطات المحليّة" الصينية.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ أولمبياد 2022 سيكون "حدثًا رائعًا".
وأضاف أنّ "المحاولات الرامية للتدخّل أو لتعطيل التحضيرات للألعاب، لدواعٍ سياسية، هي غير مسؤولة بالمرّة".

ويتّهم خبراء ومنظّمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون من الأويغور المسلمين في معسكرات في شينجيانغ.

وتنفي الصين هذه الاتّهامات وتقول إنّ هذه المعسكرات هي في الواقع مراكز للتدريب المهني تساعد هؤلاء الأويغور على العثور على عمل بهدف إبعادهم عن مغريات التطرّف الديني.

موضوعات متعلقة

السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

مواعيد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق وقناة ONE Drama

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

الصور

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مشرعون أمريكيون يطلبون حرمان الصين من استضافة الألعاب الأولمبية

برشلونة يحبط مفاجأة غرناطة ويتأهل للمربع الذهبى بكأس ملك إسبانيا

لينجارد يحرز هدفين فى مباراته الأولى مع وست هام

ليفربول يعود لنزيف النقاط بخسارة مفاجئة أمام برايتون فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة يوضح أهمية صالون الشباب.. ودور الفن في مقاومة الإرهاب (حوار)

«يوم الكاريكاتير المصري».. 145 رساما يمثلون 35 دولة يشاركون بـ«يعقوب صنوع»

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

«ملفات الماضى».. رواية جديدة للكاتب أحمد شرف