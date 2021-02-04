إيران والعراق يناقشان العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمى

التقى وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين، في طهران مساء الأربعاء لمناقشة توسيع نطاق العلاقات الثنائية.وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إيرنا، إن الرئيس الإيراني أشاد خلال اللقاء بإمكانات التعاون الاقتصادي بين البلدين، محددا هدفا تصل إليه قيمة التبادل التجاري البيني إلى 20 مليار دولار.وأضاف روحاني أن إيران تعارض أي تدخل خارجي في شؤون العراق الداخلية، لافتا إلى أن اغتيال كل القائدين البارزين قاسم سيلماني وأبو مهدي المهندس في عملية أمريكية كان "من أشد نماذج التدخل الأجنبي الفاضحة في شؤون العراق الداخلية".وأعرب روحاني عن أمله في أن تدرك الإدارة الأمريكية الجديدة أن وجودها في غرب آسيا "يقوض الأمن"، وأن تعيد النظر في سياساتها.من جانبه، قال فؤاد حسين إن "العراق -حكومة وشعبا- يقدر دوما دعم إيران وتعاونها في مكافحة الإرهاب في العراق، لا سيما مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، ولن ننسى هذا أبدا"، مشددا على أن العراق يسعى إلى انسحاب القوات الأجنبية من أراضيه.والتقى فؤاد حسين صباح اليوم نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وتوجه ظريف بالشكر لحكومة العراق على دورها في العملية القضائية الخاصة باغتيال سليماني والمهندس، معربا عن أمله في إنزال العقوبة بمرتكبي الجريمة عبر الإجراءات القانونية.وتابع ظريف "إنهاء وجود القوات الأمريكية في المنطقة سيكون أفضل رد على هذا العمل الإرهابي".