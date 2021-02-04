رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران والعراق يناقشان العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمى

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:06 ص
فؤاد حسين وروحاني
فؤاد حسين وروحاني
وكالات
طباعة
التقى وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين، في طهران مساء الأربعاء لمناقشة توسيع نطاق العلاقات الثنائية.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إيرنا، إن الرئيس الإيراني أشاد خلال اللقاء بإمكانات التعاون الاقتصادي بين البلدين، محددا هدفا تصل إليه قيمة التبادل التجاري البيني إلى 20 مليار دولار.

وأضاف روحاني أن إيران تعارض أي تدخل خارجي في شؤون العراق الداخلية، لافتا إلى أن اغتيال كل القائدين البارزين قاسم سيلماني وأبو مهدي المهندس في عملية أمريكية كان "من أشد نماذج التدخل الأجنبي الفاضحة في شؤون العراق الداخلية".

وأعرب روحاني عن أمله في أن تدرك الإدارة الأمريكية الجديدة أن وجودها في غرب آسيا "يقوض الأمن"، وأن تعيد النظر في سياساتها.

من جانبه، قال فؤاد حسين إن "العراق -حكومة وشعبا- يقدر دوما دعم إيران وتعاونها في مكافحة الإرهاب في العراق، لا سيما مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، ولن ننسى هذا أبدا"، مشددا على أن العراق يسعى إلى انسحاب القوات الأجنبية من أراضيه.

والتقى فؤاد حسين صباح اليوم نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وتوجه ظريف بالشكر لحكومة العراق على دورها في العملية القضائية الخاصة باغتيال سليماني والمهندس، معربا عن أمله في إنزال العقوبة بمرتكبي الجريمة عبر الإجراءات القانونية.

وتابع ظريف "إنهاء وجود القوات الأمريكية في المنطقة سيكون أفضل رد على هذا العمل الإرهابي".

موضوعات متعلقة

الخارجية: اتصالات مكثفة للإفراج عن الصيادين المحتجزين بإريتريا

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021 وأسباب تأخرها

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

الصور

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مشرعون أمريكيون يطلبون حرمان الصين من استضافة الألعاب الأولمبية

برشلونة يحبط مفاجأة غرناطة ويتأهل للمربع الذهبى بكأس ملك إسبانيا

لينجارد يحرز هدفين فى مباراته الأولى مع وست هام

ليفربول يعود لنزيف النقاط بخسارة مفاجئة أمام برايتون فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة يوضح أهمية صالون الشباب.. ودور الفن في مقاومة الإرهاب (حوار)

«يوم الكاريكاتير المصري».. 145 رساما يمثلون 35 دولة يشاركون بـ«يعقوب صنوع»

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

«ملفات الماضى».. رواية جديدة للكاتب أحمد شرف