إيمان المغربى ودينا لمباركى تجتمعان فى دويتو خليجى لأول مرة (صور)

تستعد الفنانتان المغربيتان دينا لمباركي وإيمان المغربي لخوض أولى تجاربهن في عالم الغناء باللهجة الخليجية، عبر دويتو غنائي جديد، يظهر للنور خلال الصيف.وتتواجد الشقيقتان حاليًا في الإمارات لبدء تسجيل الأغنية الجديدة، التي لم تستقرا بعد على اسمها النهائي، وتسعين لإطلاقه للنور بشكل فيديو كليب مصور من دبي خلال موسم الصيف المقبل، بعد قرارهن الانتقال من بلاد المغرب للإمارات لتدشين انطلاقة غنائية جديدة في مشوارهن الفني المنفرد.ويلم الدويتو الخليجي المنتظر شمل الأختين إيمان ودينا مرة أخرى بعد تعاونهن سويًا مؤخرًا في أغنية "القاضي"، التي قدمنها بشكل دويتو باللهجة المغربية تم إطلاقه على طريقة الفيديو كليب المصور الصيف الماضي، كما قررتا البدء في رحلة غنائية جديدة عقب الاستقرار رسميًا في دبي.كما تعقب الأغنية الجديدة أصداء النجاح الجماهيري التي طاردت دينا لمباركي لأشهر أغنياتها "سينما"، والتي كسرت حاجز الـ65 مليون مشاهدة، وخاضت خلالها تجربة الكتابة والتلحين والغناء.وتعيد إيمان المغربي لجمهورها بعد قرابة شهرين منذ ظهور آخر أعمالهما الغنائية المصورة "بيا ولا بيه"، والتي وضعت بها مسك الختام على عام 2020، وتنتهي حاليًا من تسجيل أجدد أغنياتها المنردة المقرر ظهورها للنور خلال العام الجاري.