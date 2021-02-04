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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«الأونروا»: إجمالى إصابات كورونا بين اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان 4891

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:05 ص
اللاجئين الفلسطينيين
اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان
وكالات
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، أن اجمالي عدد اللاجئين المصابين بفيروس كورونا في لبنان بلغ حتى مطلع شهر فبراير الجاري 4891.

وأشارت «الأونروا»- في بيان- إلى بلوغ عدد الوفيات بفيروس كورونا 173 حالة منذ بداية الأزمة، معظمهم من كبار السن ومن ذوي الأمراض المزمنة في حين ان عدد الحالات النشطة يبلغ 630.

وأعربت الوكالة عن قلقها من تزايد الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد-19» بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدة أنها أتاحت مركزًا للعزل في جبل لبنان في أحد مراكز الوكالة لكل الحالات التي لا تستطيع حجر نفسها في بيوتها، مشيرة إلى أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تعمل على تجهيز بعض المستشفيات في المخيمات الفلسطينية في الجنوب والشمال حتى تستقبل حالات كورونا.

وبالنسبة إلى لقاح «كوفيد-19»، أشارت «الأونروا» إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن اللاجئين الفلسطينيين سيكونون مشمولين ضمن الخطة الوطنية للتلقيح مجانًا أسوة باللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، وذلك بحسب معايير منظمة الصحة العالمية التي تحدد أولويات للتلقيح، ومن المتوقع أن يتلقى لبنان الدفعة الأولى من اللقاحات التي كان حجزها مع «فايزر» ومنصة «كوفاكس» بحلول منتصف الشهر الجاري.

ودعت «الأونروا» اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الدخول إلى منصة وزارة الصحة الإلكترونية للتسجيل للحصول على اللقاح، مشيرة أنه تم الاتفاق مؤخرًا في اجتماع ضم مدير الوكالة في لبنان ووزير الصحة ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان وممثلين عن منظمة اليونيسف على التعاون لإيجاد مراکز تلقيح قريبة من المخيمات والتجمعات السكنية الفلسطينية.

وتقدم «الأونروا» خدماتها لحوالي 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، ويعيش نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيمًا و156 تجمعًا في مختلف مناطق لبنان، بحسب إحصاء رسمي لبناني فلسطيني أجري في عام 2017.

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