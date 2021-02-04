الجزائر تدين الهجوم الإرهابى فى تونس

أدانت الجزائر اليوم الهجوم الإرهابي في تونس الذي أودى بحياة أربعة جنود تونسيين بانفجار لغم أرضي.وأعربت الخارجية الجزائرية في بيان، عن تعازيها لتونس حكومةً وشعبًا، وأكدت وقوفها وتضامنها مع تونس، ودعمها الدائم لجهودها الرامية إلى اجتثاث جذور هذه الآفة التي تستهدف استقرارها وأمنها.