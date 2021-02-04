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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» توجه نصيحة لروسيا بشأن كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:49 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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حثت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا الاتحادية ميليتا فوينوفيتش الروس على عدم الاسترخاء ومواصلة الامتثال لتدابير الوقاية من "كوفيد -19" حتى بعد انخفاض عدد الحالات في البلاد وتخفيف التدابير التقييدية على هذه الخلفية.

وقالت فوينوفيتش، على هواء قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "عندما يبدأ الانخفاض في الحالات، من المهم جدًا إجراء تقييم للمخاطر... روسيا كبيرة، لذلك من المستحيل القول إنها ستكون هي (المخاطر) نفسها في كل مكان. الاتجاه جيد جدًا، لكن يجب أن يكون هناك مزيد من الحذر. وإذا تغير شيء ما، فننصح بتطبيق الإجراءات على الفور. يجب أن يكون هناك نظام مرن".

ولفتت إلى أن القناع والنظافة والتهوية لها أهمية قصوى في الحد من خطر انتشار الفيروس. في الوقت نفسه، من المهم ألا يتبع التدابير 70% من الناس فقط، بل الأغلبية الساحقة منهم.

وقالت: "يجب أن نكون حذرين للغاية. من المهم للغاية أن نتمكن الآن من تقليل عدد المصابين إلى الصفر عمليًا أو إلى مستويات منخفضة للغاية، ثم يمكننا المضي قدمًا. ولكن حتى على هذا المستوى، يجب ألا نهدأ".

وتستعد روسيا للبدء بالتجارب السريرية للقاحها الثالث ضد فيروس "كورونا"، على ان تبدأ الفحوصات في شهر يوليو.

وصرحت النائبة الأولى لرئيس الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية، تاتيانا ياكوفليفا، أن الدراسات السريرية للقاح الذي تطوره الوكالة، ستبدأ في شهر يوليو.

وقالت ياكوفليفا في المجلس العلمي لقناة "Doctor TV": "إن اللقاح في المركز، وأعتقد أننا سننتقل قريبا إلى التجارب السريرية، على الأرجح في يوليو".

وأوضحت أن اللقاح، الذي طوره متخصصو الوكالة، سيمنح بالإضافة إلى المناعة الخلطية، مناعة خلوية.

يذكر بأنه تم تسجيل لقاحين روسيين من قبل وزارة الصحة في روسيا الاتحادية، وأول لقاح في العالم للوقاية من COVID-19، تم تصنيعه بواسطة مركز أبحاث "غاماليا"، ويعرف باسم "سبوتنيك V"، كما وطور مركز"فيكتور" التابع لـ "روس بوتريب نادزور" (هيئة حماية المستهلك الروسية) لقاح "EpiVacCorona". وقد بدأ بالفعل توريد اللقاحين إلى مناطق حملة التطعيم.

كما يتم تسجيل لقاح آخر تابع لمركز "تشوماكوف" الفيدرالي للبحث والتطوير للمستحضرات المناعية.

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