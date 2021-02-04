«المركزى التونسى» يبقى على نسبة الفائدة عند6.25%

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير عند 6.25 بالمائة.وأكد المجلس، في بيان عقب اجتماع البنك الدوري الذي عقد عن بعد، على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والسرعة في السيطرة على الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية مع وجوب تعزيز ذلك بتطبيق الإصلاحات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاعات المنتجة وإعادة الثقة للمتعاملين الاقتصاديين بما يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي.وأشار المركزي التونسي، إلى استقرار معدل التضخم في شهر ديسمبر 2020 على أساس سنوي، عند 4.9 بالمائة، مقابل 6.1 بالمائة خلال نفس الشهر من عام 2019.وأفاد المركزي التونسي، إلى أن معدل التضخم خلال عام 2020 وصل إلى 5.6 بالمائة، مقارنة بنسبة 6.7 بالمائة خلال 2019.كما أشار المجلس إلى أن التوصل إلى برنامج حول الإصلاحات الهيكلية يحظى باتفاق جميع الأطراف الوطنية من شأنه أن يعطي رسالة إيجابية للمقرضين ووكالات الترقيم الدولية وأن ييسر النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية وتعبئة الموارد الخارجية.