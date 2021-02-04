برشلونة يحبط مفاجأة غرناطة ويتأهل للمربع الذهبى بكأس ملك إسبانيا

واصل برشلونة حملته ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في المسابقة، عقب فوزه المثير 5 3 على مضيفه غرناطة الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 2 ليلجأ الفريقان لوقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، حسم برشلونة من خلاله اللقاء لمصلحته.بادر غرناطة بالتسجيل عبر لاعبه كينيدي في الدقيقة 33، قبل أن يعزز روبرتو سولدادو من تقدم الفريق الأندلسي، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 47.وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز غرناطة وصعوده للمربع الذهبي في مفاجأة مدوية، أحرز الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 88، قبل أن يسجل خوردي ألبا هدف التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.وحافظت المباراة على إثارتها خلال الوقت الإضافي، حيث سجل جريزمان الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 100، غير أن غرناطة واصل عناده عقب تسجيللاعبه فيدي فيكو هدف التعادل في الدقيقة 103 من ركلة جزاء.وعاد برشلونة للتقدم من جديد، عبر نجمه الهولندي فرينكي دي يونج، الذي أحرز الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 108، بينما تكفل ألبا بتسجيل الخامس في الدقيقة 113.وبعدما خسر لقب كأس السوبر الإسباني بخسارته في النهائي أمام أتليتك بلباو الشهر الماضي، وتقلص آماله في الفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم، في ظل ابتعاده بفارق كبير من النقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، يأمل برشلونة في رسم البسمة على وجوه جماهيره المحبطة في الموسم الحالي من خلال الحصول على كأس الملك.