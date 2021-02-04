رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول يمنى يطالب الأمم المتحدة باتخاذ مواقف صارمة ضد الحوثيين

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:49 ص
معمر الإرياني
معمر الإرياني
وكالات
طباعة
طالب معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف صارمة إزاء "تلاعب ميليشيا الحوثي بملف خزان صافر".

وقال الإرياني في تغريدات نشرها، على حسابه بموقع "تويتر"، إن "ميليشيا الحوثي تتخذ هذا الملف مادة للابتزاز والضغط على المجتمع الدولي بهدف تحقيق مكاسب سياسية".

وأضاف: "تصريح الأمم المتحدة يوم الثلاثاء عن عرقلة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمهمة البعثة الفنية التابعة للأمم المتحدة لتقييم وصيانة ناقلة النفط صافر والذي كان مقررا لها مطلع مارس القادم متأخر، وجاء بعد انقلاب الميليشيا للمرة الرابعة على اتفاقات مشابهة".

وأعربت الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي عن "أسفها البالغ" لعدم تقديم جماعة الحوثي الضمانات الأمنية المطلوبة لوصول الخبراء الأممين إلى الناقلة "صافر" التي ترسو قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر، غربيالبلاد.

وعبر بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك عن "القلق الشديد من وجود مؤشرات تشي بأن سلطات الأمر الواقع - في إشارة
إلى جماعة أنصار الله الحوثية - تدرس مراجعة موافقتها الرسمية على مهمة انتشار الفريق الأممي ووصوله إلى الناقلة مطلع مارس المقبل".

وترسو ناقلة النفط "صافر" على بعد 60 كيلومترا شمال ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، ولم تخضع الناقلة لأعمال الصيانة منذ عام 2015 حيث أصبح النفط الخام (148ر1 مليون برميل) يمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وحسب وصف الأمم المتحدة فإن الناقلة تعد "قنبلة موقوته قد تنفجر في أي لحظة".

وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي، برفض السماح لفريق أممي بصيانة الناقلة، وهو ما تنفيه الجماعة التي تتهم الطرف الآخر (الحكومة) بالسعي لعرقلة هذا الملف.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

بدء تسجيل أصحاب الأمراض المزمنة من الصغار لتلقى لقاح «كورونا»

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

الصور

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مشرعون أمريكيون يطلبون حرمان الصين من استضافة الألعاب الأولمبية

برشلونة يحبط مفاجأة غرناطة ويتأهل للمربع الذهبى بكأس ملك إسبانيا

لينجارد يحرز هدفين فى مباراته الأولى مع وست هام

ليفربول يعود لنزيف النقاط بخسارة مفاجئة أمام برايتون فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة يوضح أهمية صالون الشباب.. ودور الفن في مقاومة الإرهاب (حوار)

«يوم الكاريكاتير المصري».. 145 رساما يمثلون 35 دولة يشاركون بـ«يعقوب صنوع»

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

«ملفات الماضى».. رواية جديدة للكاتب أحمد شرف