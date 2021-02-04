رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. وصول الشحنة الأولى من لقاح «سبوتنيك V» لطهران

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:14 ص
سبوتنيك V
سبوتنيك V
وكالات
طباعة
قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد حسن ذيبخش، إن الشحنة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، ستصل إلى مطار الإمام الخميني بطهران، بعد ظهر اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء الأربعاء، عن ذيبخش أن الشحنة الأولى للقاح كورونا الروسي ستصل البلاد، بعد ظهر الخميس، بالتنسيق بين وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ووزارة الطرق وبناء المدن.

وأكد المسئول الإيراني أن شركة "ماهان" للطيران الإيرانية ستقوم بنقل هذه الشحنة من روسيا وستحط في مطار "الإمام الخميني"، وتم إعداد جميع التمهيدات اللوجيستية اللازمة لهذا الغرض.

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس الماضي، كان مخصصا لتلقيح الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية.


موضوعات متعلقة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

واشنطن: نراقب عن كثب المظاهرات فى تركيا

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

الصور

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

طالب جامعى.. وفاة أول متعافى من كورونا فى بريطانيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

أيام زمان

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة يوضح أهمية صالون الشباب.. ودور الفن في مقاومة الإرهاب (حوار)

«يوم الكاريكاتير المصري».. 145 رساما يمثلون 35 دولة يشاركون بـ«يعقوب صنوع»

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

«ملفات الماضى».. رواية جديدة للكاتب أحمد شرف