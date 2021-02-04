اليوم.. وصول الشحنة الأولى من لقاح «سبوتنيك V» لطهران

قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد حسن ذيبخش، إن الشحنة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، ستصل إلى مطار الإمام الخميني بطهران، بعد ظهر اليوم الخميس.ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء الأربعاء، عن ذيبخش أن الشحنة الأولى للقاح كورونا الروسي ستصل البلاد، بعد ظهر الخميس، بالتنسيق بين وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ووزارة الطرق وبناء المدن.وأكد المسئول الإيراني أن شركة "ماهان" للطيران الإيرانية ستقوم بنقل هذه الشحنة من روسيا وستحط في مطار "الإمام الخميني"، وتم إعداد جميع التمهيدات اللوجيستية اللازمة لهذا الغرض.يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس الماضي، كان مخصصا لتلقيح الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية.