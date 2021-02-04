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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الرئاسة الفلسطينية تشيد بمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطينى

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:51 ص
نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة
وكالات
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أشادت الرئاسة الفلسطينية، بمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان له، أن مواقف المملكة الأصيلة التي تتبناها وتطرحها في المحافل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، تعد تأكيدًا على تمسكها بمبادرة السلام العربية، والتزامها بالسلام خيارًا استراتيجيًا لتحقيق مبدأ حل الدولتين.

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان مماثل بمواقف المملكة الأخوية المؤيدة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

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