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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقلبات مؤشرات البورصة الأمريكية بالختام

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:47 ص
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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أفادت بيانات التداول، مساء الأربعاء، بأن مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية شهدت تقلبات خفيفة على خلفية صدور تقارير الشركات الإحصاءات، عند إغلاق الأسواق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بـ0.11 في المئة ليصل إلى 30722.61 نقطة.

بينما انخفض مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 0.02 في المئة إلى 13610.54 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا – بنسبة 0.10 في المئة إلى 3830.08 نقطة.

وكانت تقارير شركتي "أمازون" و"ألفابيت" الشركة المالكة لمحرك جوحل، قد لعبت دورا داعما للأسواق.

كما أن ازداد مؤشر النشاط العملي في قطاع الخدمات الأمريكي قد ازداد في يناير حتى 58.7 في المئة مقارنة بـ57.7 في المئة في ديسمبر.

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