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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: خط أنابيب نورد ستريم 2 يقوض الأمن عبر المحيط الأطلسى

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:25 ص
نورد ستريم 2
نورد ستريم 2
وكالات
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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي من المقرر أن ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، يقوض الأمن عبر الأطلسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: "نورد ستريم 2 والخط الثاني من ترك ستريم يهدفان لزيادة نفوذ روسيا على حلفائنا وشركائنا، ويقوضان الأمن عبر المحيط الأطلسي".

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة عملية إنشاء خط الأنابيب، الذي يُعتقد أنها اكتملت بنسبة 90%.

وتابع برايس: "سنراقب النشاط لإكمال خط الأنابيب أو التصديق عليه، وإذا حدث مثل هذا النشاط فسننظر فى تطبيق عقوبات".

وأضاف أن العقوبات هي واحدة من بين أدوات كثيرة متاحة لدى الولايات المتحدة.

وتقول الولايات المتحدة إن المشروع سيقوض أمن الطاقة لأوروبا من خلال جعل ألمانيا وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة يعتمدون بشكل مفرط على إمدادات الطاقة الروسية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات منخرطة في إنشاء ذلك المشروع، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تواصل الدعم لخط الأنابيب.

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