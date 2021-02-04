لينجارد يحرز هدفين فى مباراته الأولى مع وست هام

أحرز جيسي لينجارد هدفين في مباراته الأولى مع وست هام يونايتد ليقوده للفوز 3-1 على مضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء الأربعاء.واتيحت لفيلا أخطر الفرص في الشوط الأول، لكن وست هام انتزع التقدم بعد ست دقائق من الاستراحة عندما مرر ميخائيل أنطونيو كرة إلى سعيد بن رحمة الذي هيأها إلى توماس سوتشيك ليضعها في الشباك.وبعد ذلك بخمس دقائق عزز لينجارد، المنضم لوست هام على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الأسبوع الحالي، من تقدم الفريق الضيف. وقلص فيلا الفارق في الدقيقة 80 عبر أولي واتكينز محرزا هدفه 11 هذا الموسم.وأضاف لينجارد هدفه الثاني ليتقدم وست هام إلى المركز الخامس وله 38 نقطة متفوقا بست نقاط على فيلا تاسع الترتيب.