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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

طالب جامعى.. وفاة أول متعافى من كورونا فى بريطانيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:12 ص
وفاة أول متعافى
وفاة أول متعافى من كورونا
وكالات
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توفي طالب جامعي يعتقد أنه كان أول بريطاني يصاب بفيروس كورونا المستجد ويتعافى منه في 2019، حيث عثر عليه ميتا في غرفته الجامعية نتيجة لتسمم دوائي حسب التقرير الشرعي.

وذكرت صحيفة "دايلي بوست" البريطانية أن كونور إليس 26 عاما، عثر عليه ميتا في غرفة نومه في مكان إقامته في جامعة بانجور بويلز في أكتوبر 2020، بعدما أبلغ زملاؤه عن اختفائه.

ونقلت الصحيفة عن كبيرة الأطباء الشرعيين في شمال غرب ويلز، بعد تشريح الجثة أن سبب الوفاة يعود إلى فشل في الجهاز التنفسي ناتج عن تسمم بمزيج دوائي.

وتصدر كونور العناوين العام الماضي بعدما بات أول بريطاني يصاب بالفيروس أثناء عمله في مدرسة في ووهان في نوفمبر 2019 قبل أن يتعافى من الفيروس.

واشتهر بيومياته عن الفيروس وحديثه عن الأعراض التي عانى منها خلال إصابته لمدة ثلاثة أسابيع ونصف.

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