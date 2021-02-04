رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مشرّعون أمريكيون يرشّحون حراك الديموقراطية فى هونج كونج لنوبل للسلام

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:30 ص
حركة الاحتجاج
حركة الاحتجاج
وكالات
طباعة
رشّح مشرّعون أمريكيون حركة الاحتجاج المنادية بالديموقراطية في هونج كونج لنيل جائزة نوبل للسلام، ووصفوا قادتها بأنهم "إلهام عالمي" في ظل تعرضهم لحملة قمع من بكين.

وفي رسالة بعثوها إلى لجنة جائزة نوبل الأول من فبراير وكشف عنها الأربعاء، قدّر تسعة مشرّعين أمريكيين من الحزبين أنّ عدد المشاركين في تظاهرة يونيو 2019 بلغ مليوني شخص.

وأضافت الرسالة أنّه في هونغ كونغ التي تعدّ 7.5 مليون نسمة تعتبر تلك "إحدى أكبر التظاهرات الحاشدة في التاريخ". ومن بين أبرز الموقّعين على الرسالة السناتور الجمهوري مارك روبيو والنائب الديموقراطي جيم ماكغوفرن، وهما رئيسا اللجنة التنفيذية للكونجرس حول الصين.

واعتبر الموقّعون أنّ "الجائزة ستكرم شجاعتهم وتصميمهم اللذين ألهما العالم".

وأضافوا "نأمل أن تواصل لجنة نوبل تسليط الضوء على المناضلين في سبيل السلام وحقوق الإنسان في الصين، ونعتقد أن الحركة الداعمة للديموقراطية في هونج كونج تستحق الاعتراف هذا العام".

ورجّح المشرّعون أن تتم إدانة النشطاء المنادين بالديموقراطية في هونج كونج في الأشهر المقبلة "لمجرد أنهم عبّروا سلميًا عن آرائهم السياسية".
وفرضت بكين العام الماضي قانونًا أمنيًا صارمًا استخدمته لقمع المعارضين بعد الاضطرابات في هونغ كونغ.

ودعت الرسالة إلى منح الجائزة لكل من دافعوا عن حقوق الإنسان والديموقراطية في هونغ كونغ منذ 1997، التاريخ الذي سلّمت فيه بريطانيا هذه المستعمرة إلى الصين التي وعدت باحترام النظام الديموقراطي القائم فيها.

ويحقّ للمشرّعين المنتخبين والحكومات والأكاديميين والقضاة الدوليين تسمية مرشحين لجائزة نوبل للسلام، لكنّ ذلك لا يعني بالضرورة اختيارهم.

ومارست الصين ضغوطًا شديدة على النروج التي يعيّن برلمانها أعضاء لجنة نوبل، وذلك بعد منح الجائزة عام 2010 إلى الكاتب الصيني المعارض ليو شياوبو الذي توفي في الاحتجاز قبل سبعة أعوام.

موضوعات متعلقة

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021 وأسباب تأخرها

الخارجية: اتصالات مكثفة للإفراج عن الصيادين المحتجزين بإريتريا

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

الصور

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مشرعون أمريكيون يطلبون حرمان الصين من استضافة الألعاب الأولمبية

برشلونة يحبط مفاجأة غرناطة ويتأهل للمربع الذهبى بكأس ملك إسبانيا

لينجارد يحرز هدفين فى مباراته الأولى مع وست هام

ليفربول يعود لنزيف النقاط بخسارة مفاجئة أمام برايتون فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة يوضح أهمية صالون الشباب.. ودور الفن في مقاومة الإرهاب (حوار)

«يوم الكاريكاتير المصري».. 145 رساما يمثلون 35 دولة يشاركون بـ«يعقوب صنوع»

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

«ملفات الماضى».. رواية جديدة للكاتب أحمد شرف