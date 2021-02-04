الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلى جنوب البلاد

تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الأربعاء، لقصف إسرائيلي استهدف جنوب البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في خبر عاجل، أن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية".ونشرت صورًا قالت إنها تظهر تصدي الدفاعات الجوية "لصواريخ" إسرائيلية في محافظة القنيطرة في جنوب البلاد.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الإسرائيلي "استهدف موقعًا عسكريًا تابعًا لقوات إيرانية في ريف محافظة القنيطرة".ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي حول الضربات، إلا أن إسرائيل كثفت في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا.