تفاصيل التحقيقات مع «أحمد ونهى» المتهمين ببث فيديوهات خادشة للآداب بالبحيرة

قرر المستشار ممدوح أبوخشبه، وكيل النائب العام لنيابة مركز شرطة حوش عيسى، حجز أحمد ونهى، على ذمة تحريات مباحث الإنترنت لاتهامهما ببث مشاهد خادشة للحياء، وذلك لتحقيق أرباح مادية كبيرة.وشهدت التحقيقات مع "أحمد ونهى" المتهمين ببث مقاطع فيديو خادشة للآداب العامة على موقع "يوتيوب" وذلك لتحقيق أرباح مادية، والتي تجريها النيابة العامة بحوش عيسى انهيار المتهمة "نهى" بالبكاء الشديد، قائلة: "إحنا كنا بنمثل.. كنا عوزين نكون أغنياء زى اليوتيوبر زينب وأحمد".وبدأت صباح الأربعاء النيابة العامة بمركز حوش بمحافظة البحيرة التحقيقات مع "أحمد ونهى" المتهمين ببث مقاطع فيديو خادشة للآداب العامة على موقع "يوتيوب" وذلك لتحقيق أرباح مادية.وكان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والتي تضم ثلاثة أشخاص، هم: "نادر. آل.ع. ص"، 26 سنة، و"نهى.أ. أ. ك"، 30 سنة، ربة منزل، و"أحمد. ص. أ.ع"، 23 سنة، وجميعهم مقيمين بمركز حوش عيسى.وتمكنت وحدة مباحث مركز حوش عيسى بالبحيرة برئاسة الرائد محمود يونس، من إلقاء القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بإنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعي لبث محتوى خادش للحياء.وكشفت المصادر الأمنية أنه تم التحقيق مع المتهمين بإنشاء القناة والتي تحمل عنوان قصص قصيرة "أحمد ونهى" وأسباب قيامهم بهذا العمل وكذلك فحص الفيديوهات المنافية للآداب العامة؛ تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بين روادها بعد انتشار مقاطع تمثيلية خادشة للحياء والترويج لها باسم "أحمد ونهى" على موقع "يوتيوب"، وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي من مباحث الإنترنت إغلاق القناة التي ظهرت مؤخرا والتي تبث محتوى إباحيا وحبس القائمين عليها لمخالفتها الأعراف والقيم الاجتماعية والدينية.