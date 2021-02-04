ارتفاع طفيف للذهب فى تعاملات الأربعاء

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات، مساء الأربعاء، فيما مستعيدة خسائرها الكبيرة خلال الفترة الأخيرة.كانت أسعار الذهب والفضة قد تراجعت بشدة أمس في أعقاب إعلان الجهات التنظيمية وهي لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ومجموعة "سي.إم.إي جروب" عن اعتزامها تشديد القيود على تجارة الفضة، في أعقاب استغلال المستثمرين الأفراد لمنصات التداول الإلكتروني مثل ريد إت لرفع الأسعار بدون مبررات حقيقية.في الوقت نفسه فإن استقرار الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى حد من صعود الذهب. وارتفع مؤشر قيمة الدولار اليوم إلى 31.91 نقطة في التعاملات الأوروبيةقبل أن يفقد مكاسبه ليسجل 17.91 نقطة في ختام التعاملاتوارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 70.1 دولار أي بنسبة 1.0% إلى 10.1835 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل. وارتفع سعر الفضة بمقدار 490.0 دولار أي بنسبة 8.1% إلى 889.26 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل.كما ارتفع سعر النحاس بمقدار 2.1% إلى 5655.3 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال يناير الماضي بأكثر من التوقعات، بعد تراجعه خلال الشهر السابق.وذكرت شركة "أيه.دي.بي" لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 174 وظيفة، بعد تراجعه بمقدار 78 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 49 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بواقع 123 ألف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.كما أظهر تقرير صادر عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي اليوم ارتفاع غير متوقع لنشاط قطاع الخدمات خلال يناير الماضي.وذكر المعهد أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال يناير الماضي إلى 7.58 نقطة مقابل 7.57 نقطة خلال ديسمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.وتشير قراءة المؤشر أكثر 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 8.56 نقطة مقابل 2.57 نقطة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.ومع الزيادة الشهرية غير المتوقع وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له منذ سجل 8.58 نقطة خلال فبراير 2019.