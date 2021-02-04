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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: وصول فريق خبراء دوليين للتحقيق فى الهجوم على مطار عدن

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:17 ص
مطار عدن
مطار عدن
أ ش أ
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وصل فريق خبراء دوليين إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء الأربعاء، لفتح تحقيق خاص حول الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء هبوط طائرة تقل رئيس وأعضاء الحكومة، في 30 ديسمبر الماضي.

وأكدت مصادر حكومية يمنية، وفقًا لقناة «العربية" الفضائية»، إن فريق التحقيق الذي وصل على متن طائرة أممية يضم خبراء دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا قام عقب وصوله بمعاينة موقع الهجمات في مطار عدن الدولي، مشيرة إلى أن الحكومة ستزود الفريق الدولي بنتائج التحقيقات التي أجرتها حول هذا الهجوم وأثبتت تورط ميليشيات الحوثي وعبر خبراء إيرانيين في تنفيذه.

ولم يتسن للمصادر التأكد من المدة التي سيستغرقها فريق الخبراء الدوليين في تحقيقاتهم.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية، عرضت منتصف الشهر الماضي، نتائج التحقيقات الأولية بشان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، والتي أثبتت وقوف ميليشيات الحوثي الانقلابية وراء ذلك الهجوم.

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