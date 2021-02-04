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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد شائعة وفاتها.. أبرز المعلومات عن عملية حورية فرغلي

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:07 ص
جريدة الدستور
هاجر رضا
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حالة من الجدل والشائعات أثيرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول الفنانة حورية فرغلي، بعد سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدًا في ولاية شيكاغو لإجراء عملية جراحية في الأنف، وانتشرت شائعات غير حقيقية عن وفاتها، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن العملية التي تجريها الفنانة في السطور التالية:

- تخضع لعملية جراحية في الأنف.

- يستقطع منها قطعة من القفص الصدري.

- يزرع الجزء الخاص بالقفص الصدري في الأنف.

- استغرقت العملية أكثر من 9 ساعات مستمرة، لبناء الجسد العظمي.

- ستجري 3 عمليات جراحية مباشرة.

- ستجري العملية الثانية بعد 20 يوما من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن وضع العظام في مكانها.

- العملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يومًا من العملية الثانية.

- العملية الثالثة ستكون تأهيل لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعيًا.

- وضع الفنانة على أجهزة الأكسجين حاليًا لمدة 48 ساعة.

جدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي، سافرت مؤخرًا إلى ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة والدتها وشقيقها، للخضوع لعملية جراحية في الأنف.

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