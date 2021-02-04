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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد البراءة.. ما المحتوى الرقمي الذي يمكن أن تقدمه حنين حسام؟

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:37 م
حنين حسام
حنين حسام
سارة ساويرس
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خلف أحدث ظهور لنجمة تيك توك، حنين حسام، مع الدكتور فادي بدوي، بعد خروجها اليوم من قسم شرطة الساحل، حديث رواد التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت لتعلن عن إنهاء كافة إجراءات إخلاء سبيلها تنفيذا لقرار النيابة بإخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه.

وأعلنت حنين حسام، فى فيديو لها، أنها ستأخذ قسطا من الراحة الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن حساباتها عبر موقع "تيك توك" أغلقت بسبب الضغط الكبير، وبشرت جمهورها أنها ستطلق حسابا جديدا لمعاودة متابعتها.

مع عودة حنين حسام إلى حياتها بشكلها الطبيعي، ترصد " الدستور" أبرز الأنشطة والمهن قد تقود أشهر "تيك توكار" إلى النجاح.

- دخول عالم التمثيل

يمكن لحنين حسام، العمل بمهنة التمثيل، بعد تأهيل وتدريب يمكن هذا أن يؤهلها إلى أن تكون نجمة بلون جديد في عالم الفن، فهي تمتاز بتعبيرات وجه جيدة خلال أدائها بعض الفيديوهات، عبر منصة "تيك توك".

وفى هذا الأمر، يقول محلل المحتوى الرقمي، والمدرب الإعلامي، خالد برماوي، إن هذا النوع من "البيزنس" موجود عبر شبكات التواصل الاجتماعية، وحنين حسام كانت تقدم محتوى قد يتفق عليه البعض أو يختلف الأخر، ولكنه محتوى متاح عبر الشبكات وله جمهور ويحصد "ترافيك"، فيمكنها أن تقدم محتوي بجهد اكبر وليس مجرد استعرض للجسد، كما يمكنها أن تقدم محتوى كوميدي، لايف ستايل، أو له علاقة بالتمثيل أو الأداء.

- وجه إعلاني

كما أنها يمكن أن تدخل مجال الإعلانات، من أوسع أبوابه، لكونها تمتلك مقومات جمالية، يحرص على اختيارها مصممي الإعلانات، كالطول والوجه الحسن والقوام الكيرفي، والثقة بالنفس لتقديم أى محتوى إعلاني للجمهور.

خبيرة تجميل
عادة ما يشاهد متابعي حنين حسام، بمكياج كامل، اذ ان حنين تجيد استخدام مستحضرات التجميل فى الظهور بشكل مثير مناسب لإطلالاتها، فتحرص على وضع حمرة الشفاة القوية، وحمرة الوجه اللافتة، ويمكنها الاشتراك بدورة تدريبية لتعلم أساسيات وضع المكياج مع كافة المناسبات، والانطلاق بهذه المهنة التى التى أصبح لها الكثير من المريدين الآن.

- "فاشونيستا"

تشبه حنين الكثير من مدونات الموضة، عبر " إنستجرام"، فهى تحرص على الظهور بأزياء شبابية، فتفضل ارتداء الكاجول فى معظم فيديوهاتها، حيث تختار فى ارتداء الألوان الفاتحة والبناطيل الجينز، كما أنها كثيرا ما يجد متابعيها تفاخرها بفورمة جسدها، التى تفضل الظهور بها.

ويشير محلل المحتوى الرقمي، خالد برماوي بأن حنين حسام بالفعل حققت شهرة كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قبل القبض عليها، وكان لها الكثير من المتابعين والمعجبيت لمحتواها، وهناك أشخاص كان لديهم ملاحظات على ما تقدمه، لهذا ينصحها بأهمية مراجعة هذه الملاحظات لتقدم محتوى جيد تختاره، مؤكدا أنها يمكنها دراسة التمثيل أو تعلم كيفية صناعة محتوى كوميدى أو غيره، فهى من تستطيع أن تحدد ذلك بعد تدريبها وبعد تطويرها.

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