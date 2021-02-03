القمامة تغزو محيط خط أعمال المترو الثالث بإمبابة

انتشرت تلال من القمامة حول خط أعمال مترو الأنفاق الخط الثالث بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، حيث تحول مكان العمل لمقلب من القمامة ما أثار غضب الأهالي والسكان المحطيين والذين طالبوا بتدخل المسئولين والجهات المعنية.وأكد العديد من الأهالي أن هذه المنطقة منطقة عمل لابد من الحفاظ عليها وذلك ما يفعل عكسه البعض ويستغلون منطقة العمل في إلقاء القمامة دون وعي منهم، علاوة على تواجد مدرسة تعليم أساسي مقابلة لمقلب القمامة مما يمثل خطر على الطلاب.وطالب الأهالي بسرعة تدخل المسئولين والجهات المعنية لإزالة القمامة سريعا ووضع عقاب رادع للمخالفين حتى يتمكنوا من الحفاظ على مظهر المنطقة.