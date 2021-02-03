أول تعليق من الكهرباء على انقطاع التيار عن الغردقة

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل حادث انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الغردقة بالكامل.

وقالت في بيان صادر عن الوزارة، إن الحادث نتيجة سوء الأحوال الجوية حدث فصل للدائرتين 1 و2 سفاجا الغردقه جهد 220 ك.ف الساعة 21.59 ما أدى إلى انسحاب الجهد عن محطة الغردقة وانقطاع التغذية الكهربية عن الغردقة والساعة 22.08 تم إعادة الجهد للمحطة وتغذية الأحمال الكهربائية عن المناطق المتأثرة.