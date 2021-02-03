رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتخاب مصر لرئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:38 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
طباعة
انتخبت مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفاً لكندا في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة، اليوم الاربعاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

يأتي انتخاب مصر لرئاسة اللجنة عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مُرشحاً ممثلاً لأفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي الهام، وكذا بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر 2020.

أوضح السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة أن انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى يُكلل جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005، ويُدلل على الثقة الأممية والأفريقية في قدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة.

كما أشار السفير إدريس إلى أن الاجتماع شهد استعراض أولويات الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام، ونوه بأن مداخلات أعضاء اللجنة أظهرت حفاوة وتقدير كبيرين بدور مصر الرائد في بناء السلام، وتأكيد التزام عضوية اللجنة بدعم أجندة بناء السلام وتأييد أولويات الرئاسة المصرية.

وأكد السفير إدريس كذلك اعتزام الرئاسة المصرية للجنة مواصلة العمل على حشد الدعم والاهتمام الدوليين لدعم بناء السلام في الدول الخارجة من النزاعات أو المتأثرة بها استناداً لمبدأ الملكية والقيادة الوطنية، لاسيما في أفريقيا التي تحتل النصيب الأكبر من برنامج أعمال اللجنة. ونوه بحرص مصر كذلك على تعظيم الاستفادة من الدور الاستشاري للجنة بناء السلام لدى كل من مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن دور اللجنة في مد الجسور وتعزيز اتساق وتناغم الأدوار داخل منظومة الأمم المتحدة إلى جانب تعميق الشراكات بما في ذلك مع الاتحاد الأفريقي ومؤسسات التمويل الدولية، مُبرزاً دور اللجنة في بحث خيارات توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لأنشطة وبرامج بناء السلام كونها التحدي الأكثر إلحاحاً خاصة في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

أحدهم يتاجر بزوجته.. الأمن يضبط مروجي الدعارة على مواقع التواصل

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مواعيد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق وقناة ONE Drama

الصور

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

خبراء فرنسيون يبحثون عن أحجار مناسبة لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

أيام زمان

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة يوضح أهمية صالون الشباب.. ودور الفن في مقاومة الإرهاب (حوار)

«يوم الكاريكاتير المصري».. 145 رساما يمثلون 35 دولة يشاركون بـ«يعقوب صنوع»

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

«ملفات الماضى».. رواية جديدة للكاتب أحمد شرف