نجاح عملية جراحية لمريض كورونا يبلغ من العمر 88عامًا بمستشفى العجمى

نجح فريق طبي بمستشفى العجمي النموذجي للعزل الصحي بالإسكندرية، في إجراء عملية استكشاف على "فتق إربي مختنق"، لمريض مصاب بفيروس كورونا ومحجوز تحت العلاج بالمستشفى ويبلغ عمره 88 عامًا.وهنأ الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إدارة مستشفى العجمي النموذجي والعاملين بها على نجاح عملية استكشاف على "فتق إربي مختنق"، التي أجريت أمس الثلاثاء، لمريض مصاب بفيروس كورونا ومحجوز تحت العلاج بالمستشفى يبلغ عمره 88 عامًا، مثمنًا التعاون بين مستشفيات العجمي والجمهورية ورأس التين، حيث شارك في العملية أطباء جراحة وتخدير من المستشفيات الثلاثة.من جانبه قال الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي وأحد أطباء التخدير الذين شاركوا في العملية، إنه تم إصلاح الفتق وحالة المريض مستقرة تحت المتابعة وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي.وقام بإجراء العملية طاقم من جراحي مستشفى الجمهورية العام، وهم: دكتور محمد مطاوع، ودكتور محمد حمدي، والدكتور علاء عبدالعاطي، وقام بتخدير الحالة الدكتور وليد مختار، والدكتور هاني مهاب، والدكتور بهاء عبدالرؤوف.