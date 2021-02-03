تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

أجرى اللواء حسين لبيب، رئيس مدينة رأس البر بدمياط، جولة ميدانية جديدة مساء اليوم يرافقه فيها نواب المدينة لمتابعة الانضباط في الشارع والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة بالكافيهات والمقاهي والمطاعم بنطاق شارع النيل والسوق العمومي ومنطقةاللسان، وكذلك التزام المواطنين بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وتم تحرير 13 محضرًا للمواطنين الغير ملتزمين بارتداء الكمامة وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، يأتي ذلك في إطار المتابعات اليومية للوحدة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.